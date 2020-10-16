16 Октября 2020
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Политика Курганская область
Дмитрий Раиник, депутат Курганской областной думы (2020) | Фото: vk.com/Дмитрий Раиник

Поведение "ковид-контактного" депутата курганской облдумы вызвало скандал

Депутат Курганской областной думы от партии "Единая Россия" Дмитрий Раиник контактировал с коронавирусным больным. В связи с этим заместитель главного государственного санитарного врача по Курганской области Любовь Амелина выдала Раинику постановление, согласно которому народный избранник в течение двух недель обязан находиться дома на самоизоляции.

Копия постановления имеется в распоряжении редакции Накануне.RU, информацию также подтвердили в управлении Роспотребнадзора по региону. Согласно постановлению, Раиник должен находиться на самоизоляции до 21 октября включительно.

Документ(2020)|Фото: Источник Накануне.RU

Однако депутату-"единороссу", видимо, на месте не сидится. По сообщениям очевидцев, якобы Раиник спокойно ездит по городу, общается с людьми, возможно посещает магазины и места массового скопления людей. Хотя как контактный с коронавирусным больным, Дмитрий Раиник потенциально является разносчиком инфекции. Более того, он якобы скрывается от своих коллег из аппарата облдумы, которые пытаются с ним связаться и потребовать соблюдать режим обязательной самоизоляции.

По данным сотрудников аппарата, по номеру телефона Дмитрий Раиник не отвечает, мобильный депутата отключен. Найти "единоросса" попытались и сотрудники Роспотребнадзора. Получив информацию о нарушении им самоизоляции, специалисты надзорного ведомства нагрянули к парламентарию домой, однако там его не оказалось. Невыполнение постановления грозит депутату административными штрафами сразу по нескольким статьям КоАП.

Некоторые коллеги депутата считают, что такое поведение просто недопустимо. "Как мальчик себя ведет. Неужели нельзя потерпеть и посидеть дома? Он ведь контактный. Пусть даже он не заразился коронавирусом, но тем не менее – у него, вроде бы, есть симптомы заболевания. Такое безответственное отношение непозволительно для обычного гражданина, а уж для депутата областной думы и подавно", - отметил в разговоре с Накануне.RU один из однопартийцев Раиника на условиях анонимности.

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Поведение "ковид-контактного" депутата курганской облдумы вызвало скандал

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Теги: Дмитрий Раиник, самоизоляция



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