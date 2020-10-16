The Guardian: К отравлению Навального может быть причастна ФСБ, убивать оппозиционера не хотели

Британская газета The Guardian со ссылкой на источники сообщила, что спецслужбы западных стран, в частности – Великобритании и Франции, считают организатором отравления Алексея Навального вторую службу ФСБ (служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом).

Они предполагают, что операция была разработана не для того, чтобы убить Навального, а чтобы сделать ему недвусмысленное предупреждение и заставить покинуть Россию.

Источники издания сообщают, что у ФСБ в инструментарии самые разные яды, в том числе неизвестные, и если бы организация хотела убить Навального – она бы это сделала. Издание находит и связь второй службы с Путиным: подразделение возглавляет генерал Алексей Седов, который раньше был офицером КГБ в Ленинграде. "Он знает Путина с 1990-х годов и считается давним доверенным лицом", утверждает издание.