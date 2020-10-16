16 Октября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
аукционный молоток (2018) | Фото: Cryptonovosti.com

Суд приговорил жителя Нефтеюганска к 20 годам за убийство трехлетней дочери

Суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры признал 35-летнего жителя Нефтеюганска виновным в убийстве своей трехлетней дочери и назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР, подсудимый проживал с супругой и ее двумя дочерями от первого брака 2015 и 2016 г.р. в квартире одного из домов 2 микрорайона города Нефтеюганск. С конца ноября до 21 декабря 2019 г., мужчина систематически из-за непослушания избивал девочек, нанося детям многократные удары руками в область тела и головы. Мужчина также с силой сталкивал девочек лбами, причиняя тем самым телесные повреждения разной степени тяжести, травмы, физические мучения и психические страдания.

В конце декабря 2019 г., находясь в состоянии алкогольного опьянения, подсудимый разозлился из-за плача ребенка и с особой жестокостью, бросил трехлетнюю дочь с высоты поднятой руки на пол, после чего нанес ей не менее 100 ударов руками и ногами по телу и голове. От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия.

Впоследствии, под тяжестью улик, подсудимый частично признал свою вину. Приговор не вступил в законную силу.

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Суд приговорил жителя Нефтеюганска к 20 годам за убийство трехлетней дочери

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Теги: убийство, ребенок, суд



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