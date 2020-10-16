16 Октября 2020
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тест на вич (2018) | Фото: dzhmao.ru

Каждый 91 житель Нижневартовска является носителем ВИЧ

В рамках всероссийской акции "Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020" в Нижневартовске завершилось бесплатное и анонимное тестирование на вирус иммунодефицита. Город стал одним из 215 муниципалитетов страны, участвовавших в акции.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Нижневартовска, тестирование проводилось в брендированных автомобилях ГАЗ, внутри которых и располагались мобильные пункты. Всего за 15 минут каждый горожанин мог узнать о состоянии своего здоровья, а также каким образом передается ВИЧ и существующих правилах профилактики.

По словам депутата гордумы, члена фракции "Единая Россия" Дмитрия Великого, ситуация с ВИЧ-инфекцией в городе весьма напряженная: каждый 91 житель (или 1,1%) является носителем вируса.

"По данным на 1 октября в Нижневартовске зарегистрировано 4645 случаев ВИЧ-инфекции, из них количество вновь выявленных в этом году – 101 случаев", - отметил парламентарий.

Одним из ведущих путей инфицирования – наркотический. Также в городе увеличилось количество ВИЧ-инфицированных женщин детородного возраста. Вирус иммунодефицита в текущем году зафиксирован у 85% жителей Нижневартовска в возрасте старше 30 лет. По мнению специалистов, рост числа зараженных обуславливается халатным отношением людей к своему здоровью и уверенностью в том, что ВИЧ обойдет их стороной.

"Вирус не выбирает людей по социальному положению, образу жизни и привычкам и может попасть в организм любого человека", - сообщили в ведомстве.

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Каждый 91 житель Нижневартовска является носителем ВИЧ

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Теги: Нижневартовск, ВИЧ, тестирование



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