Минск объявил Тихановскую в розыск за призывы к свержению строя

Белоруссия объявила экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск за призывы к насильственному свержению конституционного строя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД России.

Оппозиционеру грозит от от трех до пяти лет колонии.

Ранее стало известно, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в России. В МВД РФ при этом заявили, что уголовных дел против нее не возбуждалось, а в списке разыскиваемых лиц она находится в соответствии с договорами о помощи между Москвой и Минском.