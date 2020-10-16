Половина россиян читает Telegram-каналы

Половина россиян (48%) читают Telegram-каналы. При этом 15% из них делают это ежедневно. Таковы данные исследования платежной системы "Мир", на которые ссылается РИА Новости.

Исследователи спрашивали россиян, откуда они узнают новости. Хотя у Telegram наблюдается значительный прогресс (в возрастной группе 18-34 года на каналы в мессенджере и вовсе подписаны уже 60%), все же телевизор по-прежнему остается главным источником новой информации – его смотрят 87% наших соотечественников. Но интернет стремительно догоняет: 83% респондентов посещают новостные сайты.

82% опрошенных подписаны на паблики в соцсетях и YouTube-каналы, причем не только молодежь – 30% опрошенных в группе 60+ тоже пользуются соцсетями.