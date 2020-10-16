Глава Минпромторга Мантуров увидел плюсы в 20-процентном падении рубля

Министр промышленности и торговли России, самый богатый член кабинета министров (за 2019 год заработал 586 млн руб.) Денис Мантуров считает, что 20-процентное падение курса рубля с начала года – это "круто" для компаний, которые не слишком завязаны на импорт. Такое мнение он высказал в интервью изданию Bloomberg.

Положение таких компаний Мантуров назвал "благоприятным". Но он видит и другие плюсы в ослаблении рубля: оно, якобы, будет мотивировать компании меньше полагаться на импорт и ориентироваться на внутренний рынок.

Накануне глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что даже рост цен на нефть в 2021 году не сменит тренд с ослабляющимся рублем. В Минэкономразвития России считают, что рубль "переослаблен" из-за психологических факторов – инвесторы опасаются неопределенности в условиях эпидемии.