"Голос": трехдневное голосование - главный источник нарушений на осенних выборах

С помощью трехдневного голосования российским властям удалось избежать вторых туров губернаторских выборов в пяти регионах.

По словам экспертов "Голоса", это позволило добиться победы провластных кандидатов, следует из доклада об итогах общественного наблюдения за выборами 13 сентября 2020 года. Также указывается на нарушения, связанные с досрочным голосованием, голосованием вне помещения и подсчетом голосов.

По мнению одного из авторов доклада, Станислава Андрейчука, такие полумеры, как предложение главы Центризбиркома Эллы Памфиловой о ежедневном подсчете голосов, кардинально не изменят ситуацию, повлиять на которую может только отказ от многодневного голосования.

Эксперты отмечают, что конкуренция на выборах глав регионов оказалась "практически полностью истреблена": в 10 регионах из 18 победитель получил более 75% голосов, а в 14 его отрыв от основного соперника превысил 50%, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, "День тишины" на выборах в Госдуму 2021 года, скорее всего, будет перенесен с субботы на четверг. Об этом сообщил источник, близкий к Администрации президента. Это означает, что решение о трехдневном голосовании на этих выборах уже принято, хотя против него выступают парламентская оппозиция и Общественная палата Москвы. Последнее слово остается за ЦИК России, который пока считает обсуждение этого вопроса преждевременным. Эксперты считают, что трехдневное голосование выгодно власти, но ее должна больше интересовать угроза легитимности выборов.