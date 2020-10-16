16 Октября 2020
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Сергей Фургал (2020) | Фото: Telegram/Baza

ОНК: Сергей Фургал нуждается в медицинском обследовании

Экс-главе Хабаровского края Сергею Фургалу не делают компьютерную томографию в СИЗО, в котом он содержится, так как медработникам изолятора не передают необходимых для этого медицинских документов, заявили в Общественной наблюдательной комиссии.

Там отметили, что бывший глава региона "страдает определенным заболеванием, при котором необходимо сделать КТ". При этом следователь не передает необходимые документы от хабаровских медиков в лечебную часть СИЗО "Лефортово", сообщает ТАСС.

В конце сентября лидер "ЛДПР" Владимир Жириновский в очередной раз призвал перевести экс-губернатора Хабаровского края под домашний арест в Хабаровск и там же проводить расследование и судебный процесс с участием присяжных. Лидер либерал-демократов заявил журналистам, что хабаровчанам стоит помочь семье Фургала, вынужденной оплачивать дорогостоящих адвокатов. По словам Жириновского, долги родных экс-губернатора перед юристами составляют уже 6 млн руб.

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ОНК: Сергей Фургал нуждается в медицинском обследовании

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Теги: Фургал, хабаровск, губернатор



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