Украина напомнила России о войне в Чечне и пригрозила "потоком гробов"

В случае начала "полномасштабной агрессии" против Украины Россия получит "поток гробов", сообщил замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.

По его словам, для россиян не является проблемой "ментально начать полномасштабную агрессию против нашей страны". "Но они понимают, что огромное количество потерь, которые получат их вооруженные силы, это поток гробов, которые пойдут в РФ",— сказал отметил Кривонос.

Замсекретаря напомнил о Чеченской войне 1994-1996 годов и о ее влиянии на ситуацию в России. "Сотни, тысячи трупов российских солдат, которых привозили домой, тогда расшатали ситуацию очень сильно. И они понимают угрозу этого",— отметил Кривонос, пишет "Коммерсант".

Тем временем, ранее бывший глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк заявил, что в ПАСЕ сильны пророссийские настроения и мало кто на стороне Украины. По его словам, "там Русью пахнет" и "там большинство сердец на стороне России", но украинские власти ничего не делают на этом направлении. "А петь на балконе гимн Украины - это слишком мало, с этого только смеются", – сказал Вовк, имея в виду случай распевания гимна в стенах ПАСЕ.