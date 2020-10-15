16 Октября 2020
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Общество В России Москва
Общественный транспорт в Перми (2020) | Фото: Накануне.RU

В московский транспорт перестанут пускать пассажиров без масок и перчаток

С 16 октября перевозчики перестанут пускать москвичей в общественный транспорт без масок и перчаток. При этом, правило будет действовать даже в том случае, если пассажир уже успел оплатить проезд, сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичного дептранса.

В ведомстве также рассказали, что контроль за масочно-перчаточным режимом в транспорте будет усилен: теперь проверки будут проходить чаще и с участием правоохранительных органов.

"Мы получили предписание от главного санитарного врача Москвы Е.Е. Андреевой о мерах профилактики коронавируса, - написано в сообщении. - В предписании говорится и о мерах, которые мы уже выполняем с самого начала пандемии и будем продолжать выполнять также строго".

Речь идет о регулярном медосмотре водителей и машинистов перед рейсом, усилении дезинфекции поверхностей, а также тестирование не менее 10% сотрудников на COVID-19 каждые 15 дней.

"Это строгие меры, однако они помогут замедлить распространение коронавирусной инфекции. Пожалуйста, обязательно носите маски и не забывайте о перчатках в общественном транспорте. Все это — для нашей с вами безопасности!", - говорится в сообщении.

 

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В московский транспорт перестанут пускать пассажиров без масок и перчаток

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Теги: общественный транспорт, коронавирус, маски, перчатки



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