15 Октября 2020
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ПАСЕ, Парламентская ассамблея Совета Европы (2015) | Фото: Олеся Курпяева/РГ

Генерал СБУ заявил, что в ПАСЕ "Русью пахнет"

В ПАСЕ сильны пророссийские настроения и мало кто на стороне Украины, заявил на телевидении бывший глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк.

По его словам, "там Русью пахнет" и "там большинство сердец на стороне России", но украинские власти ничего не делают на этом направлении. "А петь на балконе гимн Украины - это слишком мало, с этого только смеются", – сказал Вовк, имея в виду случай распевания гимна в стенах ПАСЕ.

В феврале член украинской делегации в ПАСЕ депутат Рады Алексей Гончаренко сказал, что подтверждение полномочий российской делегации в ПАСЕ стало провалом для Украины, который показал, что "Украина в большой степени потеряла поддержку в Европе, отношение изменилось".

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Генерал СБУ заявил, что в ПАСЕ "Русью пахнет"

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Теги: Украина, ПАСЕ



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