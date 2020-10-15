"Ноябрьскнефтегаз" запустил высокопродуктивную скважину на месторождении в ЯНАО

На Западно-Чатылькинском участке недр в ЯНАО заработала новая высокопродуктивная скважина. Ежесуточно она дает около 500 тонн практически безводной нефти.

Как сообщили Накануне.RU в "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазе", скважина пробурена на сиговскую свиту – это традиционные запасы, однако в данном случае речь идет о так называемой водоплавающей залежи. Ее особенность состоит в отсутствии перемычки между нефтяной и водонасыщенной частью. Это создает дополнительные сложности и требует повышенной точности при бурении. Инженерами "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" была разработана программа строительства скважин в сложном геологическом разрезе, горизонтальный участок скважины строился с участием специалистов Центра управления бурением "Геонавигатор" (НТЦ "Газпром нефти").

"Сегодня на долю высокотехнологичных скважин приходится порядка 80% от всего объема, который мы бурим ежегодно. Передовые технологии и опыт наших инженеров помогают реализовывать нестандартные проекты в самых разных геологических условиях", – подчеркнул директор по технологическому развитию "Газпром нефти" Алексей Вашкевич.

По словам генерального директора "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Александра Шушакова, высокая продуктивность новой скважины подтверждает перспективность сиговской свиты как основного объекта разработки на Западно-Чатылькинском участке. "В ближайшее время мы планируем построить еще три добывающие скважины и по результатам их эксплуатации определить стратегию разбуривания новой кустовой площадки", – отметил он.

Отдаленная группа месторождений (ОГМ) объединяет в единый кластер активы "Газпром нефти", расположенные в Пуровском и Красноселькупском районах Ямало-Ненецкого автономного округа: Равнинное, Холмистое, Южно-Удмуртское, Чатылькинское, Воргенское и Западно-Чатылькинское месторождения.