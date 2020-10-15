Думские комитеты Воронежской областной думы сформированы

Накануне депутаты Воронежской областной думы определили количество и утвердили персональный состав постоянных комитетов, передает корреспондент Накануне.RU. Постановление об этом было принято на состоявшемся 15 октября заседании, которое провел председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.

Всего в региональном парламенте будет действовать 16 комитетов. Отметим, что в прошлом созыве было такое же количество.

Персональный состав комитетов областной думы был сформирован, исходя из опыта и профессиональных качеств депутатов.

Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов считает, что это позволит эффективно подойти к решению вопросов, стоящих сегодня перед законодателями.

"Необходимо оперативно рассмотреть изменения в региональное законодательство, связанные с поправками в Конституцию. Также на повестке дня формирование бюджета Воронежской области, который позволит соблюсти баланс между социальными обязательствами и в то же время сохранить вектор на дальнейшее развитие региона", – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального парламента, комитет по бюджетной политике, налогам и финансам возглавил Николай Колосков, комитет по аграрной политике – Александр Евсеев, комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и тарифам – Евгений Китаев, комитет по имущественным и земельным отношениям – Михаил Гусев, комитет по культуре и историческому наследию – Сергей Рудаков, комитет по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций – Артём Зубков, комитет по образованию, науке и молодежной политике – Дмитрий Ендовицкий, комитет по охране здоровья – Иван Мошуров, комитет по предпринимательству и туризму – Александр Овсянников, комитет по промышленности, инновациям и цифровому развитию – Сергей Сажин, комитет по строительной политике – Дмитрий Лукинов, комитет по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности – Владимир Верзилин, комитет по труду и социальной защите населения – Людмила Ипполитова, комитет по физической культуре и спорту – Александр Пешиков, комитет по экологии и природопользованию – Владимир Ключников.