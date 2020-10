"Или адаптироваться, или умереть". Трёхкратный чемпион Великобритании по лёгкой атлетике стал курьером

По словам 30-летнего спортсмена, из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 он столкнулся с финансовыми сложностями, вследствие чего сменил род деятельности.

"В этом году мне пришлось перейти с "Дороги до Токио" до "В конце дороги поверните налево", - иронично написал Брамбл в своём аккаунте в твиттере.

По его словам, выбор сейчас - или адаптироваться, или умереть.

This year really went from “Road to Tokyo 🇯🇵” to “At the end of the road turn left.” Being unfunded / unsupported really took its toll this year. But you’ve got to adapt or be extinct. Happy to back jumping about again, bring on winter 💪🏾. pic.twitter.com/4wGAqynJMM