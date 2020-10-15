Минздрав Прикамья объяснил, почему пермяк, звонивший в больницу 771 раз, так и не дозвонился

В министерстве здравоохранения Пермского края прокомментировали жалобу пермяка, который не смог с 771 раза дозвониться до больницы, чтобы узнать результаты своих анализов на COVID-19, сообщили Накануне.RU в пресс-службе минздрава Прикамья.

Как выяснилось, житель краевой столицы звонил не по тому номеру телефона.

"По итогам проверки, проведенной минздравом, выяснилось, что пациент пытался дозвониться по номеру 8 (342) 281-38-05, который относится к ГБУЗ ПК "Городская клиническая поликлиника №5". По информации, полученной от администрации поликлиники, по этому телефону пациенты не могут получать информацию о результате анализа на COVID-19. Номер предназначен для связи с кабинетом инфекционных заболеваний, который осуществляет экстренную профилактику клещевого вирусного энцефалита", - говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях появилась информация, о том, что житель Перми сдал тест на коронавирус 7 октября. 12 числа на протяжении семи часов пытался связаться с больницей, но безуспешно.

Связаться с поликлиникой ему удалось только на следующий день, но сотрудник поликлиники ответил ему, что его анализ еще не готов.