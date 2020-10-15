Помощь семьям с детьми в возрасте 16-18 лет в бюджете на 2021 год не предусмотрена – Силуанов

В бюджете на 2021 год, который сейчас начинает рассматривать Госдума, не предусмотрены субсидии и дотации для семей с детьми в возрасте 16-18 лет, сообщил глава Минфина Антон Силуанов на заседании комитета ГД по бюджету и налогам.

В ответ на предложение о помощи родителям, у которых детей заканчивают учиться в школе, министр финансов сообщил, что правительство решило сосредоточиться на семьях с детьми-дошкольниками, также отдельные субсидии полагаются семьям с детьми в возрасте до 16 лет.