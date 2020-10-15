15 Октября 2020
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Экономика В России Москва
Антон Силуанов (2019) | Фото: Пресс-служба СФ РФ

Помощь семьям с детьми в возрасте 16-18 лет в бюджете на 2021 год не предусмотрена – Силуанов

В бюджете на 2021 год, который сейчас начинает рассматривать Госдума, не предусмотрены субсидии и дотации для семей с детьми в возрасте 16-18 лет, сообщил глава Минфина Антон Силуанов на заседании комитета ГД по бюджету и налогам.

В ответ на предложение о помощи родителям, у которых детей заканчивают учиться в школе, министр финансов сообщил, что правительство решило сосредоточиться на семьях с детьми-дошкольниками, также отдельные субсидии полагаются семьям с детьми в возрасте до 16 лет.

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Помощь семьям с детьми в возрасте 16-18 лет в бюджете на 2021 год не предусмотрена – Силуанов

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Теги: антон силуанов, помощь семьям с детьми, дотации, субсидии



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