ФСБ: Одной из целей боевиков в Волгограде был монумент "Родина-мать"

ФСБ сообщает о нейтрализации в Волгограде двух боевиков, которые планировали теракты по указанию террористов из Сирии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, при задержании главарь и его сообщник оказали вооруженное сопротивление.

Боевики намеревались атаковать здания органов власти, места проживания военнослужащих и взрыво-пожароопасные предприятия. Также среди целей террористов в Волгограде был монумент "Родина-Мать".

Одновременно в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Майкопе задержаны другие участники межрегиональной ячейки международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещена в России).