14 из 26 комитетов Госдумы уже одобрили бюджет на 2021 год

Госдума начала рассмотрение федерального бюджета на 2021 год и плановый период до 2023 года. Сейчас законопроект проходит так называемое нулевое чтение – его рассматривают в комитетах. По словам главы комитета ГД по бюджету и налогам Андрея Макарова, соисполнителями по проекту будут рекордные 26 комитетов Госдумы, 14 из них уже проанализировали бюджет и дали положительное заключение, рекомендовав принять его в первом чтении.

В то же время ко второму чтению Думе предстоит проделать значительную работу и распределить более 1,5 трлн руб. в виде субсидий. Эти средства пойдут на поддержку фондов заработной платы, доплаты за классное руководство, на горячее питание школьников и т.д.

"Все эти вопросы приходится решать в условиях неопределенности", - заметил Макаров и добавил, что нужно будет поддержать регионы, у которых нет ФНБ и нет достаточных резервов, а поэтому ситуация сложнее, чем у федерального бюджета.