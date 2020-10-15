Зеленский попал в скандал, набросившись на еду первым

Украинский президент Владимир Зеленский попал в очередной скандал. Вчера он побывал вблизи линии разграничения в Донбассе, и пресс-служба президента опубликовала фото, как Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак едят, а у сидящих рядом военных даже нет тарелок и они сидят с опущенными под стол руками.

Позже, когда возник скандал, пресс-служба добавила и другие фото, на которых едят уже все. Очевидно, еду приносили порциями, но голодный президент начал есть раньше всех, не дожидаясь, пока принесут всем.

Интересно, что недавно, когда Зеленский побывал в Марьинке, было опубликовано фото, как он и окружающие его генералы пьют чай, а у остальных военных ничего нет.

Депутат от "Евросолидарности" Петра Порошенко Владимир Арьев назвал фото "очень красноречивым".

"Начинать "топтать", пока другие голодными глазами смотрят, - жлобство и пренебрежение. В армии за такое можно и по шее, если ты не главнокомандующий и не откосил четыре раза", - написал Арьев в Facebook, намекая на то, что Зеленский четырежды не являлся по повестке в военкомат.

Коллега Арьева по партии Ирина Геращенко написала, что "никогда в страшном сне не могла бы представить, что мы едим, а воины сидят для декораций. Им даже не поставили тарелок".

Ермак раскритиковал самих критиков за то, что они на пустом месте разгоняют скандал, ведь тарелки остальным позже вынесли. Но факт остается фактом - президент Украины не удосужился подождать, пока тарелки поставят всем сидящим за столом, а набросился на еду первым, причем в окружении военных, которым на словах постоянно выражает благодарность.

В прошлом году майданный журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Зеленский, голодный, набросился на печенье во время интервью.

"Я спросил: а что случилось? Он говорит: я голодный, просто не имею времени поесть. И это печенье он хаотично запивал водой. То есть измученный человек работой. Это видно. Синяки под глазами. Недоспавший, недоевший", – сказал тогда Гордон.