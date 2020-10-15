15 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
президент Украины Владимир Зеленский (2020) | Фото: пресс-служба президента Украины

Зеленский попал в скандал, набросившись на еду первым

Украинский президент Владимир Зеленский попал в очередной скандал. Вчера он побывал вблизи линии разграничения в Донбассе, и пресс-служба президента опубликовала фото, как Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак едят, а у сидящих рядом военных даже нет тарелок и они сидят с опущенными под стол руками.

Позже, когда возник скандал, пресс-служба добавила и другие фото, на которых едят уже все. Очевидно, еду приносили порциями, но голодный президент начал есть раньше всех, не дожидаясь, пока принесут всем.

Интересно, что недавно, когда Зеленский побывал в Марьинке, было опубликовано фото, как он и окружающие его генералы пьют чай, а у остальных военных ничего нет.

Депутат от "Евросолидарности" Петра Порошенко Владимир Арьев назвал фото "очень красноречивым".

"Начинать "топтать", пока другие голодными глазами смотрят, - жлобство и пренебрежение. В армии за такое можно и по шее, если ты не главнокомандующий и не откосил четыре раза", - написал Арьев в Facebook, намекая на то, что Зеленский четырежды не являлся по повестке в военкомат.

Коллега Арьева по партии Ирина Геращенко написала, что "никогда в страшном сне не могла бы представить, что мы едим, а воины сидят для декораций. Им даже не поставили тарелок".

президент Украины Владимир Зеленский(2020)|Фото: пресс-служба президента Украины

Ермак раскритиковал самих критиков за то, что они на пустом месте разгоняют скандал, ведь тарелки остальным позже вынесли. Но факт остается фактом - президент Украины не удосужился подождать, пока тарелки поставят всем сидящим за столом, а набросился на еду первым, причем в окружении военных, которым на словах постоянно выражает благодарность.

В прошлом году майданный журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Зеленский, голодный, набросился на печенье во время интервью.

"Я спросил: а что случилось? Он говорит: я голодный, просто не имею времени поесть. И это печенье он хаотично запивал водой. То есть измученный человек работой. Это видно. Синяки под глазами. Недоспавший, недоевший", – сказал тогда Гордон.

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Зеленский попал в скандал, набросившись на еду первым

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Теги: Украина, Владимир Зеленский



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