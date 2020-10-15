15 Октября 2020
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Происшествия В России Московская область
Ливневая канализация (2020) | Фото: Накануне.RU

В Подмосковье по подозрению в изнасиловании и убийстве школьницы задержан 20-летний молодой человек

В Подмосковье следователи задержали 20-летнего жителя Ульяновской области. Его подозревают в убийстве и изнасиловании 15-летней школьницы. Уголовное дело возбуждено по двум статьям: ч.3 ст. 131 УК РФ и ч.1 ст. 105 УК РФ.

В СКР считают, что подозреваемый ночью проводил время с девушкой на лавочке в одном из скверов города Домодедово. "В процессе между ними возник конфликт, в ходе которого парень изнасиловал и задушил девушку. Затем он скинул ее тело в канализационный люк", - говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СКР по Московской области.

Во время следственного эксперимента молодой человек показал, где он спрятал тело девушки. "На допросе следователю он дал признательные показания и сообщил обо всех обстоятельствах, совершенного им преступления. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в СКР.

По данным LifeShot, молодой человек познакомился со школьницей в интернете около года назад. В ночь, когда произошло убийство, они встретились очно лишь второй раз.

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В Подмосковье по подозрению в изнасиловании и убийстве школьницы задержан 20-летний молодой человек

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Теги: убийство, школьница, изнасилование



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