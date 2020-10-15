15 Октября 2020
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Политика Северо-Западный ФО Вологодская область
&quot;Прямая линия&quot; губернатора Олега Кувшинникова (2020) | Фото: vologda-oblast.ru

Пандемия, стройки, новые проекты: Олег Кувшинников в прямом эфире дал ответы на вопросы вологжан

Шестой по счёту диалог главы Вологодской области Олега Кувшинникова с жителями области состоялся в образовательном центре "Импульс" в Вологде в непривычном формате.

В связи с эпидемиологической ситуацией были предприняты серьезные меры предосторожности: каждый из участников был протестирован на наличие коронавируса, на входе осуществлялись термометрия и обработка рук. Кроме этого, присутствующие были рассажены на расстояние социальной дистанции и использовали медицинские маски.

"Прямая линия" губернатора Олега Кувшинникова(2020)|Фото: vologda-oblast.ru

"Прямая линия" губернатора Олега Кувшинникова(2020)|Фото: vologda-oblast.ru

В ходе трансляции Олег Кувшинников успел ответить на несколько десятков вопросов. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, отдельными темами стали пандемия и здравоохранение, градсоветы и инфраструктура, социальная политика.

Отвечая на вопросы, губернатор области сделал и ряд важных заявлений:

  • Обеспечим финансирование на строительство двух новых школ и двух поликлиник в развивающихся районах Вологды и Череповца.
  • Старт программ реконструкции и капитальных ремонтов систем очистки канализационных стоков в муниципальных образованиях области.
  • Продолжение работы градостроительных советов и выделение на обеспечение инициатив муниципальных образований не менее 1 миллиарда рублей.
  • Начало финансирования строительства малого транспортного кольца в Вологде. Начало строительства с улицы Поэта Романова из-за отсутствия проектно-сметной документации на возведение Некрасовского моста.
  • Строительство и реконструкция ключевых объектов дорожной инфраструктуры в Череповце. Расширение до шести полос Шекснинского проспекта от Октябрьского проспекта до улицы Рыбинской. Строительство новых улиц: Шекснинского проспекта, Октябрьского проспекта, улиц Ленинградской и Монтклер до Южного шоссе.
  • Строительство освещенных тропы и лыжни здоровья в каждом муниципальном районе.
  • Начало масштабных ремонтных работ на федеральных дорогах в направлениях Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и Великого Устюга. (Интерактивная карта ремонтов дорог 2021 будет опубликована 1 ноября).

"Прямая линия" губернатора Олега Кувшинникова(2020)|Фото: vologda-oblast.ru

"Прямая линия" губернатора Олега Кувшинникова(2020)|Фото: vologda-oblast.ru

В ходе прямой линии Олег Кувшинников показал на конкретном примере, как работает тепловая карта Центра управления регионом. Губернатор в прямом эфире позвонил главе Белозерского районе Евгению Шашкину, чтобы выяснить ситуацию с капитальным ремонтом мемориала в районном центре.

"Самая главная задача власти – это обеспечение стабильности. Мы сейчас концентрируем свои усилия на том, чтобы преодолеть сложности, связанные с пандемией коронавируса. В следующем году продолжим взятый курс на динамичное развитие региона", – резюмировал по итогу прямой линии губернатор Олег Кувшинников.

Всего в адрес Олега Кувшинникова за несколько недель и во время эфира поступило больше двух тысяч вопросов.

"Прямая линия" губернатора Олега Кувшинникова(2020)|Фото: vologda-oblast.ru

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Пандемия, стройки, новые проекты: Олег Кувшинников в прямом эфире дал ответы на вопросы вологжан

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Теги: Олег Кувшинников, прямая линия



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