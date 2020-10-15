Cи Цзиньпин пообещал превратить морскую пехоту в элиту китайской армии

Председатель КНР Си Цзиньпин, возглавляющий также Центральный военный совет страны, во время своей поездки по Южному Китаю посетил город Чаочжоу в провинции Гуандун, где проинспектировал часть морской пехоты НОАК.

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Во время встречи с военными он призвал превратить данный род войск в элиту китайских Вооружённых сил.

По словам председателя КНР, на морской пехоте лежит важная миссия по защите государственного суверенитета, безопасности, территориальной целостности, морских интересов и интересов страны за рубежом.

Си Цзиньпин призвал активизировать усилия для дальнейшей реорганизации морской пехоты и повышения боеспособности с тем, чтобы в итоге создать мощную армию, способную к быстрому реагированию во взаимодействии между разными родами войск.

"Необходимо воплотить в жизнь партийное мышление об укреплении армии в новую эпоху, осуществить военно-стратегическую политику новой эпохи, понять особенности и законы управления строительством и боевыми действиями", - подчеркнул председатель КНР.

Морская пехота была отдельно выделена в составе Народно-освободительной армии Китая после реформ 2017 г. Тогда же в её состав были переданы части подвергшихся сокращению сухопутных сил. В итоге численность китайской морской пехоты значительно выросла.