Cи Цзиньпин пообещал превратить морскую пехоту в элиту китайской армии

15 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    модные куртки зимние женские ссылки

Армия и ВПК За рубежом
Председатель КНР СИ Цзиньпин осматривает боевую машину-амфибию нового типа (2020) | Фото: news.youth.cn

Cи Цзиньпин пообещал превратить морскую пехоту в элиту китайской армии

Председатель КНР Си Цзиньпин, возглавляющий также Центральный военный совет страны, во время своей поездки по Южному Китаю посетил город Чаочжоу в провинции Гуандун, где проинспектировал часть морской пехоты НОАК.
Читайте также:

Во время встречи с военными он призвал превратить данный род войск в элиту китайских Вооружённых сил.

По словам председателя КНР, на морской пехоте лежит важная миссия по защите государственного суверенитета, безопасности, территориальной целостности, морских интересов и интересов страны за рубежом.

Си Цзиньпин призвал активизировать усилия для дальнейшей реорганизации морской пехоты и повышения боеспособности с тем, чтобы в итоге создать мощную армию, способную к быстрому реагированию во взаимодействии между разными родами войск.

"Необходимо воплотить в жизнь партийное мышление об укреплении армии в новую эпоху, осуществить военно-стратегическую политику новой эпохи, понять особенности и законы управления строительством и боевыми действиями", - подчеркнул председатель КНР.

Морская пехота была отдельно выделена в составе Народно-освободительной армии Китая после реформ 2017 г. Тогда же в её состав были переданы части подвергшихся сокращению сухопутных сил. В итоге численность китайской морской пехоты значительно выросла.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Cи Цзиньпин пообещал превратить морскую пехоту в элиту китайской армии

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Китай, Си Цзиньпин, НОАК, морская пехота



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети