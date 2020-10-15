"Социальной дистанции" и "самоизоляции" дадут юридическое определение

Таким понятиям как "социальная дистанция" и "самоизоляция" дадут четкие юридические определения – чтобы не было разночтений как сейчас, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью ТАСС.

"Я считаю, что, безусловно, теперь надо внести уточнения в наше законодательство и дать законодательное определение всем этим ограничительным мерам, чтобы никому не повадно было заниматься отсебятиной, что называется", - сказала Матвиенко.

"Сейчас несколько комитетов Совета Федерации работают над тем, чтобы таким новым мерам и ограничениям, появившимся в нашей жизни, были даны юридические определения и рамки их возможного использования", - добавила она.