15 Октября 2020
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Медицинские маски (2020) | Фото: Накануне.RU

"Социальной дистанции" и "самоизоляции" дадут юридическое определение

Таким понятиям как "социальная дистанция" и "самоизоляция" дадут четкие юридические определения – чтобы не было разночтений как сейчас, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью ТАСС.

"Я считаю, что, безусловно, теперь надо внести уточнения в наше законодательство и дать законодательное определение всем этим ограничительным мерам, чтобы никому не повадно было заниматься отсебятиной, что называется", - сказала Матвиенко.

"Сейчас несколько комитетов Совета Федерации работают над тем, чтобы таким новым мерам и ограничениям, появившимся в нашей жизни, были даны юридические определения и рамки их возможного использования", - добавила она.

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"Социальной дистанции" и "самоизоляции" дадут юридическое определение

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Теги: социальная дистанция, самоизоляция, валентина матвиенко, определение



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