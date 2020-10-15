15 Октября 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
материнский капитал (2016) | Фото:Накануне.RU

Ямальцам станет проще использовать маткапитал для улучшения жилищных условий

Ямальским семьям станет проще использовать средства материнского капитала на улучшение жилищных условий. Теперь для этого не нужно собирать целую папку документов: достаточно поставить подпись в заявлении.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального правительства, ранее жителям округа приходилось предоставлять нотариально заверенное обязательство об оформлении жилого помещения в общую собственность матери, ее супруга и детей с определением размера долей по соглашению. Сейчас же достаточно только поставить подпись в заявлении. В нем указано, что приобретенное жилье, которое было построено или реконструировано за счет маткапитала, оформляется в общую собственность супруга и детей в течение полугода после выполнения всех обязательств по оплате или снятия обременения с жилого помещения. Подробнее можно узнать в постановлении правительства ЯНАО от 25.09.2020 № 1143-П "О внесении изменений в Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий".

"Мы стараемся максимально оптимизировать перечень документов, который представляет гражданин при получении мер социальной поддержки. В этот раз было принято решение исключить из списка документов при направлении маткапитала на улучшение жилищных условий нотариально заверенное обязательство. Теперь гражданам нет необходимости посещать нотариуса, чтобы оформить этот документ. Такая возможность сэкономит не только время, но и деньги граждан", - рассказала директор окружного департамента социальной защиты населения Елена Карпова.

Напомним, что средства материнского капитала можно направить как на приобретение жилья, его строительство и реконструкцию частного дома на территории округа, так и на лечение членов семьи, как в России, так и за рубежом. На данный момент за счет маткапитала жилищные условия улучшили уже 6 тыс. 400 ямальских семей.

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Ямальцам станет проще использовать маткапитал для улучшения жилищных условий

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Теги: маткапитал, ЯНАО, жилищные условия, документы



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