Власти Подмосковья хотят избежать введения электронных пропусков

Систему цифровых пропусков не планируется вводить в Московской области.

"Нам не нравится эта идея", - сообщил глава региона Андрей Воробьев. По его словам, радикальные запреты "ни к чему хорошему, к сожалению, не приводят". сообщает ТАСС.

Сегодня в области госпитализировано 7,8 тыс. пациентов с COVID-19.

Как сообщалось, в Подмосковье вновь открыли госпиталь для ковидных пациентов в парке "Патриот". Воробьев заявил, что наблюдается "тревожная динамика". Пока в госпиталь будут доставлять пациентов из Московской области.