В Югре осудили убийцу предпринимателя из Ванзевата: ему дали 13 лет

Суд вынес приговор убийце бизнесмена из Ванзевата - 37-летнему уроженцу Вологодской области, сообщили Накануне.RU в СКР Югры.

По информации следствия, 31 января 2019 г. осужденный мужчина, находясь в лесу Шурышкарского района Ямала, в ста километрах от села Ванзеват, где в составе бригады из троих человек прорубал технологическую просеку, поссорился с одним из коллег из-за того, что тот тайком съедал продукты, предназначенные для всех, и ударил его ножом в грудь. Потерпевший скончался на месте происшествия. Чтобы скрыть преступление, мужчина топором разрубил тело, перевез останки в дом и сжег их в печи.

Спустя три недели убийца поссорился со своим работодателем в селе Ванзеват - местным предпринимателем. Лесоруба не устроила оплата труда. Также он сообщил, что работодатель его оскорблял, угрожал физической расправой ему и его семье, высказал недовольство качеством выполненной работы. В результате ссоры лесоруб выстрелил в бизнесмена из гладкоствольного ружья в живот. Потерпевший скончался на месте.

"Совершив убийство и предполагая, что в телефоне хозяина дома могут остаться аудио, видео записи или фотографии, свидетельствующие о его причастности к убийствам, злоумышленник сжег мобильный телефон, причинив ущерб на сумму более 31 тысячи рублей", говорится в сообщении СКР.

Уроженец Хабаровского края, также работавший на предпринимателя, помог убийце замести следы: спрятать ружье, видеорегистратор и сообщил следствию ложные сведения об обстоятельствах убийства бизнесмена.

Приговором суда Ханты-Мансийского автономного округа Югры, с учетом вердикта присяжных заседателей и мнения прокурора, подсудимым уроженцу Вологодской области назначено наказание в виде 13 лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, уроженцу Хабаровского края – штраф в размере 50 тысяч рублей.

Как сообщало Накануне.RU 24 февраля в доме №3 по ул. Набережная в Ванзевате нашли труп 61-летнего предпринимателя с огнестрельной раной живота. Ранее в СМИ прозвучала информация о том, что бизнесмен якобы избивал своих рабочих, морил их голодом, запрещал покупать продукты в местном магазине и отбирал документы при трудоустройстве.