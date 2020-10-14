14 Октября 2020
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Политика В России Москва
Элла Памфилова, ЦИК (2019) | Фото: ЦИК

Памфилова высказалась против "дня тишины" и многодневного голосования в сентябре

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова провела сегодня встречу с политологами. Она высказалась по ряду спорных и скандальных моментов. Например, она вновь отстаивала проведение многодневных выборов. По мнению председателя ЦИК, такое голосование не ущемляет легитимность, поскольку комиссия делает "все, что может".

"Я категорически не согласна с том, что это удобство может быть в ущерб легитимности. Все меры, обеспечивающие доверие, должны применяться, и все, что могли, мы сделали. Лучше общественного контроля, чем мы предложили, нет нигде в мире. Обеспечение прозрачности, усиление процедур контроля требует наших совместных усилий. И наблюдение должно быть тотальным. Живое наблюдение ничто не заменит", - заявила Памфилова.

При этом она высказалась против "дня тишины", точнее, она отметила его бессмысленность: "По дню тишины надо решать. Нужен ли он вообще в современных условиях? Моя личная точка зрения, когда у нас есть соцсети, когда у нас превалирует интернет, он, наверное, в большей степени бессмысленен".

Также ее не устраивает единый день голосования в сентябре. "При возможном проведении многодневного голосования остается проблема разведения со школьным процессом. Это невозможно делать в ручном режиме, должен быть системный четкий понятный подход.Хотите в сентябре проводить выборы? Тогда продумайте, что делать со школами. Выводить участки из школ? Выводить учителей из комиссий? Или вводить каникулы, откладывать учебный процесс, но проблему законодателям решать придется. Свои предложения мы готовим", - заявила Памфилова. Безусловно, такие проблемы возникают лишь в случае многодневного голосования.

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Памфилова высказалась против "дня тишины" и многодневного голосования в сентябре

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Теги: элла памфилова, многодневное голосование, день тишины, едг



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