14 Октября 2020
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Банк Югра, вкладчики (2017) | Фото: rrnews.ru

Система страхования сейчас защищает 99,5% вкладов - Силуанов

Глава Минфина Антон Силуанов сообщил сегодня на совещании президента с правительством, что сейчас система страхования вкладов покрывает 99,5% вкладов. Он считает, что "принятые решения должны повысить доверие населения к банковской системе".

Министр напомнил, что с 1 октября в систему включены счета новых категорий: страхование распространяется на средства, полученные от продажи жилья, наследство, соцвыплаты, субсидии от государства, деньги, которые пришли по решению суда. Лимит по ним – 10 млн руб. Вводится страхование для таких объединений как благотворительные фонды, религиозные организации, ТСЖ –по ним лимит 1,4 млн руб. Страховка будет распространяться на средства капитального ремонта – 10 млн руб.

Владимир Путин отметил, что "надо получше информировать граждан, чтобы они понимали, на что могут рассчитывать, тогда и экономическая активность будет выше".

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Система страхования сейчас защищает 99,5% вкладов - Силуанов

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Теги: антон силуанов, система страхования вкладов, владимир путин



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