14 Октября 2020
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Политика В России Украина Москва
Владимир Путин (2020) | Фото: kremlin.ru

Путин согласился снять санкции с ряда украинских предприятий: "Мы готовы к восстановлению отношений"

Путин разрешил снять санкции с ряда украинских предприятий по предложению Мишустина. Поставки с Украины очень нужны для российских компаний, заверил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании президента с правительством.

"Как известно, не мы вводили эти ограничения, наши действия носят только ответный характер. Мы всегда готовы к восстановлению отношений. Уровень кооперации между нашими предприятиями был очень высокий. Мы готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с нашими украинскими партнерами. Давайте сделаем такой жест доброй воли", - согласился Путин.

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Путин согласился снять санкции с ряда украинских предприятий: "Мы готовы к восстановлению отношений"

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Теги: санкции, украина, владимир путин



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