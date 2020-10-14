Путин согласился снять санкции с ряда украинских предприятий: "Мы готовы к восстановлению отношений"

Путин разрешил снять санкции с ряда украинских предприятий по предложению Мишустина. Поставки с Украины очень нужны для российских компаний, заверил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании президента с правительством.

"Как известно, не мы вводили эти ограничения, наши действия носят только ответный характер. Мы всегда готовы к восстановлению отношений. Уровень кооперации между нашими предприятиями был очень высокий. Мы готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с нашими украинскими партнерами. Давайте сделаем такой жест доброй воли", - согласился Путин.