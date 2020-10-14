Вартовчане присоединятся к акции Минздрава РФ "Тест на ВИЧ"

Жители Нижневартовска присоединятся к Всероссийской акции Министерства здравоохранения Российской Федерации "Тест на ВИЧ: экспедиция-2020", сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Акция на территории Югры будет проходить с 15 по 19 октября в виде автопробега специальных машин для проведения бесплатного анонимного тестирования на ВИЧ-инфекцию с до- и после тестовым консультированием всех желающих. Тестирование будет проводиться в Тест-мобиле организаторами автопробега и сотрудниками КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Центр профилактики и борьбы со СПИД" с соблюдением всех мер безопасности.

Вартовчане смогут пройти тестирование 15 октября с 12.00 до 18.00 в Тест-мобиле, который будет припаркован на территории привокзальной площади железнодорожного вокзала станции "Нижневартовск-1".

Тестирование займет всего 15 минут, и за это время каждый сможет узнать о путях передачи ВИЧ-инфекции, правилах профилактики, а также обсудить со специалистом личные риски и что делать, если тест оказался положительным.

ВИЧ-инфекцией может заразиться каждый, невзирая на возраст, пол, социальный статус, но с ней можно бороться: при грамотной терапии с ВИЧ можно жить. Об этом будет идти речь на образовательных семинарах, которые пройдут в городах проведения акции. На лекциях для врачей первичного звена специалисты расскажут об особенностях дотестового и послетестового консультирования.