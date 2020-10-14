14 Октября 2020
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Происшествия Челябинская область
временный сити-менеджер Миасса Станислав Третьяков (2013) | Фото: gorod.miass.ru/

Завершено расследование уголовного дела экс-главы администрации Миасса Третьякова

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы администрации Миасса Станислава Третьякова, обвиняемого в получении взятки и превышении должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Напомним, бывший сити-менеджер был задержан силовиками в здании администрации городского округа 7 ноября 2018 года. По версии следствия, в 2012 году он получил более 140 тыс. руб. за предоставление в аренду земельных участков.

Кроме того, как считает следствие, он получил 300 тыс. руб. от предпринимателя за передачу в собственность управляющей компании нежилых помещений. После этого он инициировал процедуру передачи жилого фонда от указанной управляющей компании для обслуживания в другой коммунальной организации.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

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Завершено расследование уголовного дела экс-главы администрации Миасса Третьякова

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Теги: Станислав Третьяков, администрация Миасса, уголовное дело, взятка, СК,



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