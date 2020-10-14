Российский фотограф удостоен премии Wildlife Photographer of the Year за снимок амурского тигра

Российский фотограф Сергей Горшков стал победителем престижной премии Wildlife Photographer of the Year за 2020 год. Жюри покорил его кадр "Объятия" с амурским тигром, обнимающим дерево. Фотография сделана в национальном парке "Земля леопарда" в Приморском крае.

Кстати, победителя объявила Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская. Она является куратором британского Музея естествознания (организатора конкурса) от королевской семьи, да и сама фотографирует.

"Мастерство и креативность фотографий этого года создают трогательное и захватывающее представление о красоте и уязвимости жизни на нашей планете, дают нам глубокое понимание мира природы и того факта, что забота об окружающей среде еще никогда не была такой важной", - говорится в обращении кураторов конкурса.