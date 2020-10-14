14 Октября 2020
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Фото-победитель премии Wildlife Photographer of the Year 2020. (2020) | Фото: Sergey Gorshkov

Российский фотограф удостоен премии Wildlife Photographer of the Year за снимок амурского тигра

Российский фотограф Сергей Горшков стал победителем престижной премии Wildlife Photographer of the Year за 2020 год. Жюри покорил его кадр "Объятия" с амурским тигром, обнимающим дерево. Фотография сделана в национальном парке "Земля леопарда" в Приморском крае.

Кстати, победителя объявила Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская. Она является куратором британского Музея естествознания (организатора конкурса) от королевской семьи, да и сама фотографирует.

Фото-победитель премии Wildlife Photographer of the Year 2020.(2020)|Фото: Sergey Gorshkov

"Мастерство и креативность фотографий этого года создают трогательное и захватывающее представление о красоте и уязвимости жизни на нашей планете, дают нам глубокое понимание мира природы и того факта, что забота об окружающей среде еще никогда не была такой важной", - говорится в обращении кураторов конкурса.

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Российский фотограф удостоен премии Wildlife Photographer of the Year за снимок амурского тигра

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Теги: сергей горшков, амурский тигр, Wildlife Photographer of the Year



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