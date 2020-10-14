Баскетбольному "Зениту" засчитаны два технических поражения в Евролиге из-за заражённых коронавирусом
Дисциплинарный арбитраж баскетбольной Евролиги засчитал два технических поражения петербургскому "Зениту" из-за вспышки коронавируса в клубе, сообщает официальный сайт турнира.
Матчи регулярного чемпионата с "Басконией" и "Валенсией" (которые должны были быть сыграны 13 и 15 октября) засчитаны со счётом 0:20.
🖋️ Dura Lex, sed Lex.https://t.co/EKFx3TmyR3 pic.twitter.com/QR4SP4c2ne— Basketball club Zenit (@zenitbasket) October 14, 2020
Ранее сообщалось, что в клубе зафиксировано 11 случаев коронавирусной инфекцией COVID-19.
У сине-бело-голубых не оказалось нужного числа здоровых спортсменов (по меньшей мере 8-и баскетболистов), которые необходимы для внесения в заявку на данные игры.