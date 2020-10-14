14 Октября 2020
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БК &quot;Зенит&quot; (2020) | Фото: Пресс-служба БК &quot;Зенит&quot;

Баскетбольному "Зениту" засчитаны два технических поражения в Евролиге из-за заражённых коронавирусом

Дисциплинарный арбитраж баскетбольной Евролиги засчитал два технических поражения петербургскому "Зениту" из-за вспышки коронавируса в клубе, сообщает официальный сайт турнира.

Матчи регулярного чемпионата с "Басконией" и "Валенсией" (которые должны были быть сыграны 13 и 15 октября) засчитаны со счётом 0:20.

Ранее сообщалось, что в клубе зафиксировано 11 случаев коронавирусной инфекцией COVID-19.

У сине-бело-голубых не оказалось нужного числа здоровых спортсменов (по меньшей мере 8-и баскетболистов), которые необходимы для внесения в заявку на данные игры.

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Баскетбольному "Зениту" засчитаны два технических поражения в Евролиге из-за заражённых коронавирусом

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Теги: баскетбол, Евролига, Зенит, коронавирус, техническое поражение



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