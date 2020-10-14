14 Октября 2020
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Лаборатория, где будут проводиться проверка на коронавирус в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

ФМБА запатентовало новое лекарство от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) запатентовало новое лекарство для лечения коронавируса.

"Созданное средство целенаправленно воздействует на специфические участки в геноме вируса, в результате чего его развитие в клетках подавляется", - говорится в сообщении ведомства.

"Разработка препаратов, призванных воздействовать на геном вируса, находящегося в клетках заболевшего человека, является перспективным биотехнологическим направлением в области борьбы с сезонными и хроническими вирусными инфекциями. Лекарства, работающие по данному принципу, являются эффективным средством для лечения вирусных заболеваний. Важно отметить, что данные препараты представляют собой измененные последовательности генов, которые при их введении в организм человека не вызывают побочных эффектов, присущих большинству химических соединений", - отметили в ФМБА.

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ФМБА запатентовало новое лекарство от коронавируса

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Теги: фмба, лекарство от коронавируса, патент, геном вируса



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