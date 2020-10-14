Лавров: При всей непоправимо ухудшившейся ситуации в отношениях с США мы по ряду направлений неплохо сотрудничаем

Сергей Лавров прокомментировал отношения России с США.

"При всей непоправимо ухудшившейся ситуации в отношениях с США мы по ряду конкретных направлений мы сотрудничаем довольно продуктивно. По линии военных в Сирии, например, у нас устойчивые каналы, есть договоренности – кто и где и как летает. Хотя концептуально там США оккупировали часть территорий и разграбляют сирийские природные ресурсы. Можем сотрудничать худо-бедно по корейскому вопросу и т.д.", - сказал глава МИД России в интервью российским радиостанциям.

"США – до сих пор самая мощная страна, но она не может решать уже ни один вопрос международный в одиночку. Это по инерции, но эта инерция уже ослабевает", - полагает Лавров.