В Париже больше настроены сохранять стратегические отношения с Россией, чем в ЕС и Германии - Лавров

Сергей Лавров прокомментировал отношения с ЕС и отдельными европейскими государствами, а также санкции, которыми постоянно грозят западные страны России.

Глава МИД России не испытывает оптимизма по поводу будущего российско-европейских отношений: "Наши отношения с Евросоюзом вряд ли будут позитивными в ближайшее время".

При этом, по его мнению, "в Париже гораздо более [чем в ЕС и Германии] настроены сохранять с нами стратегические отношения, по крайней мере, это позиция президента Макрона".

Лавров прокомментировал и ситуацию, когда власти ЕС встречаются с представителями российской (или белорусской) оппозиции, в том числе несистемной. "Мы старались вести себя прилично и всегда уважали те решения, которые принимались в тех странах, с которыми у нас есть отношения. Мы видим, как наши западные коллеги встречаются с оппозицией, не всегда системной. Мы решили, что мы будем работать с оппозицией иностранной. С чего начнем? 2017 год, избирательная кампания во Франции. К нам приезжала Марин Ле Пен, оппозиционерка, тогда мой коллега французский заявил, что это вмешательство во внутренние дела Франции. А сейчас и Меркель, и Макрон встречаются со Светланой Тихановской", - отметил Лавров.

Он также выразил недовольство ситуацией с Навальным. "Уголовное дело должно возбуждается, когда подозревается преступление. Всегда этому предшествует доследственная проверка. Сейчас этим занимается МВД. Нестыковок – миллион. На счет уголовного преследования: недавно было сказано, что с Навальным работает ЦРУ. Это Песков заявил. Тут же какой-то адвокат Навального потребовал доказать это. А когда мы просим доказать наличие уголовного состава в том, что произошло с Навальным, нам говорят "Вы что, нам не верите?" – возмутился Лавров.

"Нам пора перестать судить о себе по тем оценкам, которые нам выставляют некоторые западные государства. Если есть партнеры, которые готовы искать баланс интересов, то мы будем с ними работать. Таких – большинство", - отметил дипломат.

Но при этом Лавров отрицательно ответил на предложение журналистов "перестать стесняться и ввести войска на Донбасс": "Мы все-таки вежливые люди. Мы должны оставаться в рамках международного права и договоренностей. Другое дело, что нам надо требовать от других, чтобы они выполняли свои обязательства. Я уже направил с десяток писем коллегам во Франции и Германии по поводу действий Украины и президента Зеленского. Ответы – просто отписки". Лавров отметил, что Минские договоренности были заключены в интересах России, поэтому они не выполняются.