В Париже больше настроены сохранять стратегические отношения с Россией, чем в ЕС и Германии - Лавров

14 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России В бывшем СССР За рубежом
(2019) | Фото: Reuters

В Париже больше настроены сохранять стратегические отношения с Россией, чем в ЕС и Германии - Лавров

Сергей Лавров прокомментировал отношения с ЕС и отдельными европейскими государствами, а также санкции, которыми постоянно грозят западные страны России.

Глава МИД России не испытывает оптимизма по поводу будущего российско-европейских отношений: "Наши отношения с Евросоюзом вряд ли будут позитивными в ближайшее время".

При этом, по его мнению, "в Париже гораздо более [чем в ЕС и Германии] настроены сохранять с нами стратегические отношения, по крайней мере, это позиция президента Макрона".

Лавров прокомментировал и ситуацию, когда власти ЕС встречаются с представителями российской (или белорусской) оппозиции, в том числе несистемной. "Мы старались вести себя прилично и всегда уважали те решения, которые принимались в тех странах, с которыми у нас есть отношения. Мы видим, как наши западные коллеги встречаются с оппозицией, не всегда системной. Мы решили, что мы будем работать с оппозицией иностранной. С чего начнем? 2017 год, избирательная кампания во Франции. К нам приезжала Марин Ле Пен, оппозиционерка, тогда мой коллега французский заявил, что это вмешательство во внутренние дела Франции. А сейчас и Меркель, и Макрон встречаются со Светланой Тихановской", - отметил Лавров.

Светлана Тихановская(2020)|Фото: YouTube

Он также выразил недовольство ситуацией с Навальным. "Уголовное дело должно возбуждается, когда подозревается преступление. Всегда этому предшествует доследственная проверка. Сейчас этим занимается МВД. Нестыковок – миллион. На счет уголовного преследования: недавно было сказано, что с Навальным работает ЦРУ. Это Песков заявил. Тут же какой-то адвокат Навального потребовал доказать это. А когда мы просим доказать наличие уголовного состава в том, что произошло с Навальным, нам говорят "Вы что, нам не верите?" – возмутился Лавров.

"Нам пора перестать судить о себе по тем оценкам, которые нам выставляют некоторые западные государства. Если есть партнеры, которые готовы искать баланс интересов, то мы будем с ними работать. Таких – большинство", - отметил дипломат.

Но при этом Лавров отрицательно ответил на предложение журналистов "перестать стесняться и ввести войска на Донбасс": "Мы все-таки вежливые люди. Мы должны оставаться в рамках международного права и договоренностей. Другое дело, что нам надо требовать от других, чтобы они выполняли свои обязательства. Я уже направил с десяток писем коллегам во Франции и Германии по поводу действий Украины и президента Зеленского. Ответы – просто отписки". Лавров отметил, что Минские договоренности были заключены в интересах России, поэтому они не выполняются.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Париже больше настроены сохранять стратегические отношения с Россией, чем в ЕС и Германии - Лавров

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: сергей лавров, ес, алексей навальный



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети