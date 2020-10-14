14 Октября 2020
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Политика В России За рубежом Москва
реджеп эрдоган, президент турции (2019) | Фото:Global look press, via www.imago-images.de

Лавров: Мы никогда не квалифицировали Турцию как нашего стратегического союзника

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция "никогда не квалифицировалась как наш стратегический союзник".

"Это партнер. Наш тесный партнер, по многим направлениям – стратегический. Турция стремится продвигать свои интересы в этом регионе, это совершенно логично", - рассказал Лавров в интервью российским радиостанциям.

"Но мы не согласны с позицией Турции по Карабаху, эту позицию высказывал президент Алиев – на счет военного решения конфликта. Политика должна исходить из реальности и избегать принципа "война – продолжение политики". Хотя всегда бывают исключения", - заявил министр иностранных дел России.

Там, где Турция продвигает свою активность, всегда есть США, заметил Лавров. И США в таких точках пытается ослабить Турцию и Россию, полагает министр.

"В исламском мире идет очевидная война за лидерство, несколько полюсов. Это и Турция, и Саудовская Аравия, ну и не будем забывать, что есть еще и пакистанцы, и индонезийцы", - считает Лавров.

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Лавров: Мы никогда не квалифицировали Турцию как нашего стратегического союзника

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Теги: сергей лавров, турция, стратегический партнер, отношения



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