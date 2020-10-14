14 Октября 2020
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Экономика В России Москва
аптека лекарства (2016) | Фото:

ФАС и Минздрав готовят схему, которая позволит повысить стоимость самых дешевых жизненно важных лекарств

Федеральная антимонопольная служба России и Минздрав готовят постановление, которое "не допустит исчезновения дефицитных препаратов с российского рынка".

Суть проекта – индексация, то есть повышение цены на ряд жизненно важных препаратов (ЖНВЛП), производство которых стало нерентабельным.

"В основном инициатива коснется небольшого количества лекарственных препаратов, чьи цены были зарегистрированы в 2010 году и с тех пор не индексировались, - поясняет Тимофей Нижегородцев, заместитель руководителя ФАС России. – Цены на остальные препараты из перечня ЖНВЛП не повысятся. Более того, антимонопольное ведомство вместе с Минздравом России проводят масштабный пересмотр цен на жизненно важные препараты, который должен завершиться до конца 2020 года. Уже сейчас в рамках пересмотра ФАС России согласовала более 5 тыс. цен производителей на эти препараты. Средний размер снижения на референтные препараты составил 24,28%, на дженерики – 33,2%".

В ФАС отметили, что производство дешевых препаратов, на которые нельзя повышать цены, становится настолько невыгодным для фармкомпаний, что они отказываются от него, а вместо этого начинают выпускать дорогие аналоги под другими названиями.

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Новая методика формирования предельных отпускных цен производителей на жизненно важные препараты содержат ряд преференций для препаратов нижнего ценового сегмента. Например, текущие правила не предусматривают использование понижающих коэффициентов для препаратов стоимостью до 100 рублей, но допускают ежегодную индексацию зарегистрированных цен на "двойной уровень инфляции". Однако, как показывает практика, далеко не все фармпроизводители ежегодно используют эту возможность.

В апреле производители ЖНВЛП направили в Минпромторг предупреждение о том, что запрет на повышение цен на дешевые препараты при подорожании сырья (особенно импортного) может привести к кризису. Речь может идти о таких препаратах как парацетамол, димедрол, ибупрофен, раствор глюкозы и т.д. – всего более 50 наименований из списка ЖНВЛП.

Так, максимально допустимая цена упаковки парацетамола из 20 таблеток в дозировке 0,5 г, выпускаемого компанией "Биосинтез",— 10,1 руб. При этом себестоимость производства находится на уровне 16,46 руб., следует из обращения в Минпромторг.

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ФАС и Минздрав готовят схему, которая позволит повысить стоимость самых дешевых жизненно важных лекарств

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Теги: фас, минздрав, жнвлп, лекарства, повышение цен



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