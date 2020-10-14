В Бишкеке начался митинг с требованием отставки президента

Митинг проходит у дома правительства в центре Бишкека, около ста человек требуют отставки действующего президента Сооронбая Жээнбекова.

Как сообщает РИА Новости, собравшиеся также выступают за назначение на пост премьера Садыра Жапарова.

Отмечается, что ситуация на площади у здания спокойная, силовиков на месте нет.

Жапарова освободили из тюрьмы его сторонники во время массовых беспорядков, начавшихся в Бишкеке 5 октября. Партия "Мекенчил" ("Патриот") выдвинула его на пост премьер-министра, сообщает Regnum.

Парламент Киргизии 10 октября утвердил его кандидатуру на должность премьера, структуру и состав кабмина. Однако президент, который должен подписать это решение, отправил его обратно в парламент. Законодательное собрание 14 октября планирует повторно рассмотреть состав кабмина.