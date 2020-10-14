14 Октября 2020
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Молодёжная сборная России по футболу вышла на чемпионат Европы–2021 (2020) | Фото: twitter.com/TeamRussia

Молодёжная сборная России вышла на чемпионат Европы–2021

Молодёжная сборная России по футболу (игроки не старше 21 года) сумела успешно попасть в финальную часть чемпионата Европы-2021.

Накануне наша сборная обыграла в гостях сборную Латвии со счётом 4:1.

Победа позволила команде закрепиться на первом месте в группе E с 23 очками. На втором месте Польша с 17 очками и матчем в запасе, следом идут Болгария (15 баллов), Сербия (12), Эстония (5) и Латвия (4).

Отметим, что сборная России U-21 пропустила три прошлых чемпионата Европы - последний раз наша команда принимала участие в финальной части в 2013 году, заняв тогда последнее, 4-е место в своей группе.

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Молодёжная сборная России вышла на чемпионат Европы–2021

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Теги: футбол, молодёжная сборная России, чемпионат Европы-2021



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