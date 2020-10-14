В югорском госпитале для ковидных больных закончились койки

В моногоспитале Югорска для больных COVID-19, созданном на базе городской больнице, закончились свободные койки. Об этом в своем Instagram сообщил глава города Андрей Бородкин, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, за неделю число заболевших выросло в 2,5 раза. Заняты все 34 койки в ковидном госпитале, причем 19 человек - жители Югорска, остальные - Советского района. Госпитализированные пациенты - с тяжелой или средней степенью тяжести заболевания.

Значительная часть очагов COVID-19 - семейные, 24% от всех случаев.

За неделю в городе был выявлен очаг в школе №6. Там 42 заболевших - 35 учеников, семь сотрудников школы. Ученики этой школы (почти 1200 человек) переведены на дистанционное обучение.

Также единичные случаи коронавируса выявлены в лицее, школе №2, детсадах "Снегурочка" и "Радуга", православной гимназии, Югорском политехническом колледже. На дистанционку перевели еще 210 воспитанников других образовательных учреждений.