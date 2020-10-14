Стали известны цены iPhone 12 в России

Цены на новую модель смартфона iPhone 12 в России будут варьироваться от 69,9 тыс. руб. для бюджетной версии и от 109,9 тыс. для максимальной комплектации.

iPhone 12 и iPhone 12 mini будут доступны в синем, зеленом, черном, белом и PRODUCT (RED) с памятью 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ по цене от 79 тыс. 990 руб. и 69 тыс. 990 руб. соответственно.

iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max будут продаваться в диапазоне от 99 тыс. 990 руб. до 109 тыс. 990 руб. Доступные цвета - графитовый, серебристый и золой, а также в цвете "тихоокеанский синий". Объем памяти — 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ.

Продажи в России стартуют 23 октября, сообщает РБК.

Напомним, 13 октября компания Apple показала на презентации в Купертино новый iPhone 12. Как и ожидалось, одной из главных особенностей моделей является поддержка беспроводных сетей 5G.

Дизайн гаджетов из-за плоских краев напоминает iPhone 4 и iPhone 5, а также актуальное поколение iPad.