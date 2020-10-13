13 Октября 2020
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Киберпреступность (2017) | Фото:jingyan.baidu.com

В хакерской атаке на правительство Норвегии заподозрили Россию

Правительство Норвегии заподозрило российских хакеров в атаке на парламент страны. Глава МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде отметила, что службы безопасности и разведки тесно работают над расследованием инцидента

"Основываясь на информации, доступной правительству, наша оценка такова - Россия стоит за этой операцией", - говорится в заявлении главы МИД, которое приводит Интерфакс.

"Всем компаниям необходимо следовать рекомендациям Управления национальной безопасности по паролям и основным принципам этого ведомства для безопасности информационно-коммуникационных технологий", - добавила министр.

Ранее административный глава норвежского парламента Марианна Андреассен сообщила, что парламент стал жертвой кибератаки, направленной на внутреннюю систему электронной почты.

Отмечалось, что из почтовых ящиков избранных представителей парламента были похищены крупные объемы данных.

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В хакерской атаке на правительство Норвегии заподозрили Россию

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Теги: хакеры, атака, норвегия



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