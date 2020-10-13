"Готовим иски о защите чести". СберСтрахование отрицает причастность топ-менеджеров компании к изнасилованию

В дочерней компании Сбербанка - "Сбербанк страхование жизни" отрицают причастность своих высокопоставленных сотрудников к групповому изнасилованию, которое якобы произошло на новогоднем корпоративе в 2019 году. О преступлении ранее сообщил телеканал РЕН, ссылаясь на пострадавшую женщину.

"Сегодня в отдельных СМИ появилась информация, дискредитирующую компанию "Сбербанк страхование жизни", ее руководство и отдельных сотрудников. Эта информация не соответствует действительности, порочит деловую репутацию компании, топ-менеджмента компании", цитирует РИА Новости пресс-службу "СберСтрахования"

"В настоящее время упоминаемые в СМИ сотрудники готовят обращения в правоохранительные органы, а также судебные иски о защите чести и достоинства", - добавили в компании.

РЕН ТВ отказался комментировать это заявление. "Без комментария оставлю", - ответили в пресс-службе телеканала.