13 Октября 2020
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Происшествия Москва
Ребрендинг группы Сбербанк сентябрь 2020. (2020) | Фото: РИА Новости

"Готовим иски о защите чести". СберСтрахование отрицает причастность топ-менеджеров компании к изнасилованию

 

В дочерней компании Сбербанка - "Сбербанк страхование жизни" отрицают причастность своих высокопоставленных сотрудников к групповому изнасилованию, которое якобы произошло на новогоднем корпоративе в 2019 году. О преступлении ранее сообщил телеканал РЕН, ссылаясь на пострадавшую женщину.

"Сегодня в отдельных СМИ появилась информация, дискредитирующую компанию "Сбербанк страхование жизни", ее руководство и отдельных сотрудников. Эта информация не соответствует действительности, порочит деловую репутацию компании, топ-менеджмента компании", цитирует РИА Новости пресс-службу "СберСтрахования"

"В настоящее время упоминаемые в СМИ сотрудники готовят обращения в правоохранительные органы, а также судебные иски о защите чести и достоинства", - добавили в компании.

РЕН ТВ отказался комментировать это заявление. "Без комментария оставлю", - ответили в пресс-службе телеканала.

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"Готовим иски о защите чести". СберСтрахование отрицает причастность топ-менеджеров компании к изнасилованию

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Теги: сберстрахование, групповое изнасилование, новогодний корпоратив



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