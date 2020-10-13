В России разработана тест-система для определения продолжительности заразности COVID-пациентов

В России готовится ПЦР тест-система, которая позволит определять продолжительность заразности COVID-пациентов. Система уже подана на регистрацию, рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"У нас разработана количественная ПЦР тест-система, которая подана сейчас на регистрацию и которая нам позволяет четко ответить на ряд вопросов. Ведь на настоящий момент вопрос остается открытым: как долго больной выделяет заразительное количество вируса и как долго при разных формах заболевания он остается опасным для окружающих?" - цитирует Горелова ТАСС.

Несмотря на то, что пандемия длится уже больше полугода, медики и ученые до сих пор не готовы назвать временные рамки, в границах которых больной или переболевший коронавирусом человек остается заразным, а также в какой момент после инфицирования он начинает быть заразным, различается ли это время у людей с проявлением симптомов и без них.