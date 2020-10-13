Вартовчанин представит проект "Я знаю свои права" на форуме молодежи КМНС

13 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
КМНС, коренные народы севера (2018) | Фото: Газпромнефть-Ямал

Вартовчанин представит проект "Я знаю свои права" на форуме молодежи КМНС

Вартовчанин Федор Никитин получил приглашение на форум молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации "Российский Север", сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Форум пройдет в Мурманске и будет длиться шесть дней - с 9 по 15 ноября.

Участники форума займутся разработкой проектов по созданию постоянно действующих площадок поддержки молодежных инициатив, направленных на социально-экономическое развитие традиционных мест проживания и сохранение национальной культуры.

На форуме вартовчанин Федор Никитин расскажет о своем проекте, направленном на повышение правовой культуры и грамотности представителей коренных малочисленных народов Севера.

В 2019 году Федор Никитин стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов "Россия – страна возможностей!", реализуемого Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь), ставшего частью программы Форума молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России "Российский Север".

На протяжении 2020 года Фёдор Никитин проводил программы образовательного модуля "Я знаю свои права" в различных муниципальных образованиях Югры – городе Нижневартовске, Нижневартовском и Сургутском районах. Проект включает в себя лекцию, посвященную международным стандартам защиты прав коренных народов, а также закрепленным в соответствии с ним внутригосударственным гарантиям и правовую квиз-игру.

В ходе встречи с лектором участники модуля могли получить ответы на все интересующие их вопросы, преимущественно связанные с традиционным природопользованием. В конце мероприятия Федор Никитин вручал участникам модуля комиксы о правах коренных народов "Хранитель. История о кочевом поверенном".

"Комикс составлен в жанре японской манги. Он в доступной форме рассказывает о содержании основных федеральных законов, закрепляющих права коренного населения округа. На последней странице комикса приводится наиболее актуальная правовая информация из российского и международного законодательства", - заявил вартовчанин, который сам является представителем народа ханты.

По мнению Никитина, проект имеет потенциал. На данный момент обсуждаются сценарии, при которых он будет продолжен.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Вартовчанин представит проект "Я знаю свои права" на форуме молодежи КМНС

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: форум, КМНС, Я знаю свои права



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети