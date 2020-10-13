Вартовчанин представит проект "Я знаю свои права" на форуме молодежи КМНС

Вартовчанин Федор Никитин получил приглашение на форум молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации "Российский Север", сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Форум пройдет в Мурманске и будет длиться шесть дней - с 9 по 15 ноября.

Участники форума займутся разработкой проектов по созданию постоянно действующих площадок поддержки молодежных инициатив, направленных на социально-экономическое развитие традиционных мест проживания и сохранение национальной культуры.

На форуме вартовчанин Федор Никитин расскажет о своем проекте, направленном на повышение правовой культуры и грамотности представителей коренных малочисленных народов Севера.

В 2019 году Федор Никитин стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов "Россия – страна возможностей!", реализуемого Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь), ставшего частью программы Форума молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России "Российский Север".

На протяжении 2020 года Фёдор Никитин проводил программы образовательного модуля "Я знаю свои права" в различных муниципальных образованиях Югры – городе Нижневартовске, Нижневартовском и Сургутском районах. Проект включает в себя лекцию, посвященную международным стандартам защиты прав коренных народов, а также закрепленным в соответствии с ним внутригосударственным гарантиям и правовую квиз-игру.

В ходе встречи с лектором участники модуля могли получить ответы на все интересующие их вопросы, преимущественно связанные с традиционным природопользованием. В конце мероприятия Федор Никитин вручал участникам модуля комиксы о правах коренных народов "Хранитель. История о кочевом поверенном".

"Комикс составлен в жанре японской манги. Он в доступной форме рассказывает о содержании основных федеральных законов, закрепляющих права коренного населения округа. На последней странице комикса приводится наиболее актуальная правовая информация из российского и международного законодательства", - заявил вартовчанин, который сам является представителем народа ханты.

По мнению Никитина, проект имеет потенциал. На данный момент обсуждаются сценарии, при которых он будет продолжен.