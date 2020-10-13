13 Октября 2020
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Происшествия Челябинская область
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Начальника склада ЮУЖД будут судить за взятки и присвоение дизельного топлива

Начальник склада Южно-Уральской железной дороги предстанет перед судом по обвинению в получении взяток и растрате, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

По версии следствия, в 2018-2019 гг. обвиняемый получал от коммерческой организации взятки за организацию отгрузки со склада товарно-материальных ценностей силами и средствами ЮУЖД. Для этого он привлекал работников склада и технику. В результате он получил более 90 тыс. руб.

Также, как считает следствие, он присвоил и растратил дизельное топливо в количестве 1 тыс. 450 литров, находящееся на балансе работодателя. Топливо он продал своему знакомому, который занимался фермерским хозяйством, и работнику. Ущерб составил более 55 тыс. руб.

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Начальника склада ЮУЖД будут судить за взятки и присвоение дизельного топлива

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Теги: ЮУЖД, взятки, суд, растрата, уголовное дело,



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