Начальника склада ЮУЖД будут судить за взятки и присвоение дизельного топлива

Начальник склада Южно-Уральской железной дороги предстанет перед судом по обвинению в получении взяток и растрате, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

По версии следствия, в 2018-2019 гг. обвиняемый получал от коммерческой организации взятки за организацию отгрузки со склада товарно-материальных ценностей силами и средствами ЮУЖД. Для этого он привлекал работников склада и технику. В результате он получил более 90 тыс. руб.

Также, как считает следствие, он присвоил и растратил дизельное топливо в количестве 1 тыс. 450 литров, находящееся на балансе работодателя. Топливо он продал своему знакомому, который занимался фермерским хозяйством, и работнику. Ущерб составил более 55 тыс. руб.