14 Октября 2020
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Общество Северо-Западный ФО Вологодская область
аварийный дом, аварийное жилье, ветхий дом, ветхое жилье, снос (2020) | Фото: vologda-oblast.ru

В Вологодской области до конца года необходимо снести 50 аварийных расселенных домов

Снос аварийных домов, расселенных в 2013-2017 годах, – одно из условий программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. О том, как выполняется эта задача, доложил главе региона на оперативном совещании начальник департамента строительства области Дмитрий Буслаев.

"Наибольшее количество таких домов находится на территориях Вытегорского и Вологодского районов, а также в Вологде. На сегодняшний день в регионе остается снести 50 домов в четырех муниципалитетах, - рассказал Дмитрий Буслаев. - В соответствии с графиками, предоставленными районами, в Вологодском (22 дома), Вытегорском (15) и Сокольском (два дома) аварийные здания будут снесены до конца года".

Как сообщает пресс-служба правительства региона, риски отмечаются у города Вологды, где из 11 неснесенных домов по трем ведутся судебные разбирательства в части изъятия помещений путем выкупа, по шести - отсутствует финансирование в муниципальном бюджете. Также в отношении одного дома ведется процедура перевода из жилого в нежилое здание и по одному дому планируется продажа земельного участка с обременением (с обязательством сноса).

Дмитрий Буслаев подчеркнул, что расселенные, но не снесенные в срок аварийные дома представляют реальную угрозу жизни и здоровью населения.

аварийный дом, аварийное жилье, ветхий дом, ветхое жилье, снос(2020)|Фото: vologda-oblast.ru

Глава региона Олег Кувшинников поставил задачу руководителям органов местного самоуправления решить проблему сноса домов в кратчайшие сроки.

"Мы договорились о том, что все аварийные дома, которые расселены, должны быть снесены. Освободившиеся территории должны быть благоустроены и переданы, если это соответствует генеральному плану развития муниципальных образований, под застройку многоквартирными домами или социальными объектами, - отметил Губернатор Олег Кувшинников. - Настоятельно требую, чтобы брошенных аварийных домов на территории муниципальных образований не было. Необходимо выполнить мое поручение до конца года и эти дома снести".

Добавим, что за последние шесть лет на Вологодчине расселено 1138 многоквартирных домов. Их общая площадь составила более 160 тыс. квадратных метров.

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В Вологодской области до конца года необходимо снести 50 аварийных расселенных домов

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Теги: аварийный дом, олег кувшинников



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