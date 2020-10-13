В Новом Уренгое упал башенный кран: женщина-машинист получила травмы

В Новом Уренгое следователи проводят доследственную проверку в связи с падением башенного крана, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

Инцидент произошел еще 6 октября на строительной площадке "СеверСтройСервис". При происшествии пострадала машинист крана. Женщина с травмами доставлена в больницу, ей оказывается медицинская помощь.

Для расследования происшествия следователи назначили комплекс судебно-криминалистических экспертиз. Проведен осмотр места происшествия, устанавливается степень тяжести причиненного вреда пострадавшей.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.