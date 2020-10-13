13 Октября 2020
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строительный кран, высота (2016) | Фото:https://vk.com/shizzzzz

В Новом Уренгое упал башенный кран: женщина-машинист получила травмы

В Новом Уренгое следователи проводят доследственную проверку в связи с падением башенного крана, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

Инцидент произошел еще 6 октября на строительной площадке "СеверСтройСервис". При происшествии пострадала машинист крана. Женщина с травмами доставлена в больницу, ей оказывается медицинская помощь.

Для расследования происшествия следователи назначили комплекс судебно-криминалистических экспертиз. Проведен осмотр места происшествия, устанавливается степень тяжести причиненного вреда пострадавшей.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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В Новом Уренгое упал башенный кран: женщина-машинист получила травмы

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Теги: башенный кран, строительный кран, падение, доследственная проверка



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